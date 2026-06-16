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آیین سنتی مذهبی «فاتحه دوازده امام» با حضور گسترده مردم، در بخش عقدا برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیین سنتی مذهبی «فاتحه دوازده امام» دیشب، با حضور امام جمعه، مسئولان، هیئتهای مذهبی و قشرهای مختلف مردم در بخش عقدا برگزار شد.
این آیین که هر سال با شکوه بیشتری برگزار میشود، نمادی از اتحاد، همبستگی و ارادت مردم عقدا به ساحت مقدس اهلبیت (ع) و آغاز رسمی مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در این شهر است.
در این مراسم، شرکتکنندگان ضمن قرائت فاتحه به نیت دوازده امام معصوم (ع)، برای آمرزش و رحمت الهی درگذشتگان، بهویژه شهدا، خادمان و نوکران فقید حضرت سیدالشهدا (ع) دعا کردند و همچنین برای توفیق و خدمتگزاری مسئولان نظام اسلامی از درگاه خداوند متعال طلب خیر و برکت شد.
آیین «فاتحه دوازده امام» با مشارکت و انسجام تمامی هیئتهای مذهبی عقدا برگزار میشود و به دلیل پیشینه تاریخی و جایگاه فرهنگی و مذهبی خود، با شماره ۱۱۸۰ در فهرست آثار معنوی کشور به ثبت رسیده است.
مراسم امسال در فضایی آکنده از حزن و اندوه برگزار شد و حاضران با تأکید بر حفظ وحدت، انسجام و پایبندی به آرمانهای انقلاب اسلامی، بر استمرار راه شهدا و پاسداری از ارزشهای دینی و ملی تأکید کردند.
مردم عقدا با حضور پرشور خود بار دیگر نشان دادند که عشق به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و فرهنگ عاشورا، محور همدلی و همبستگی آنان است و این آیین کهن همچنان به عنوان یکی از مهمترین جلوههای هویت مذهبی و فرهنگی این منطقه، نسل به نسل تداوم دارد.