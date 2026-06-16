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کارشناس هواشناسی از کاهش نسبی دما و وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده در مازندران طی امروز خبر داد و گفت: از پایان هفته روند افزایش دما آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی با اشاره به کاهش نسبی دمای هوا در استان، از احتمال وقوع رگبار و رعد و برق پراکنده در برخی مناطق طی امروز خبر داد.
فرجی گفت: آسمان مازندران امروز سهشنبه نیمهابری تا ابری خواهد بود و در مقایسه با روز گذشته، کاهش نسبی دما در سطح استان رخ میدهد. همچنین شرایط برای وقوع رگبارها و رعد و برقهای پراکنده فراهم است، هرچند میزان این ناپایداریها قابل توجه نخواهد بود.
وی افزود: روزهای چهارشنبه و پنجشنبه آسمان استان عمدتاً صاف تا نیمهابری پیشبینی میشود و در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و وزش باد رخ خواهد داد. در این مدت تنها در ارتفاعات غربی و مرکزی استان احتمال رگبار و رعد و برق پراکنده وجود دارد.
کارشناس هواشناسی با بیان اینکه از روز جمعه جو استان پایدار میشود، گفت: از جمعه تا یکشنبه هفته آینده آسمان استان عمدتاً صاف و آفتابی خواهد بود و روند افزایش دما نیز آغاز میشود؛ بهگونهای که هرچه به روز شنبه نزدیکتر شویم، هوا گرمتر خواهد شد.
فرجی درباره وضعیت دریا نیز گفت: دریای خزر امروز دارای موج متوسط است و برای قایقرانی و فعالیتهای گردشگری دریایی مناسب نیست، اما سایر فعالیتهای دریایی میتواند انجام شود.