به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، رئیس مجمع خیرین سلامت ملایر گفت: این پایگاه به همت خانواده نبوی و به نیابت از شادروانان حاج غلامرضا وامین نبوی، مشارکت مجمع خیرین سلامت و دانشگاه علوم پزشکی همدان، در منطقه کم‌برخوردار، پرتردد و حاشیه‌ای شمس‌آباد به بهره‌برداری رسید.

عباس آذرهمایون با اشاره به نقش موثر خیران در تکمیل این طرح گفت: هشت میلیارد ریال از هزینه کل این پایگاه توسط خیران سلامت تامین شده و مابقی اعتبار توسط دانشگاه علوم پزشکی همدان پرداخت و تکمیل شده است.

او با بیان اینکه زمین این پایگاه به مساحت ۲۰۰ مترمربع از سوی شهرداری تامین و مجوز آن نیز به صورت رایگان صادر شده است، بر اهمیت راهبردی این پایگاه‌ها تأکید کرد.

رئیس مجمع خیرین سلامت ملایر گفت: پایگاه شماره ۶ نیز به زودی و با کمک خیران سلامت این شهر احداث خواهد شد و خدمات آن ۴۰ هزار نفر از جمعیت این شهر را تحت پوشش قرار می‌دهد.

در حال حاضر ۱۲ پایگاه اورژانس در این شهرستان فعال است که با ۱۷ دستگاه آمبولانس شامل ۱۲ دستگاه عملیاتی و پنج دستگاه پشتیبانی و ۸۰ نفر نیروی انسانی مشغول ارائه خدمت هستند.