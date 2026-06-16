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انحراف و واژگونی خودرو سواری پراید در جاده جهرم به شیراز چهار مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان شیراز گفت: گزارشی مبنی بر واژگونی و انحراف خودرو سواری پراید در کیلومتر ۱۵ جاده جهرم _شیراز به هلالاحمر اعلام شد.
علیرضا رضازاده افزود: بلافاصله نجاتگران تیم عملیاتی هلالاحمر شیراز با یک دستگاه خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
او ادامه داد: این حادثه چهار مصدوم به همراه داشت که نجاتگران ابتدا اقدام به رهاسازی و انجام کمکهای اولیه کردند و سپس مصدومان را تحویل عوامل اورژانس حاضر در صحنه دادند.