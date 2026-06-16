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فرماندار بم با اشاره به باقی ماندن ۵۰ هزار تن خرمای صادراتی در شرق استان کرمان گفت: با وجود اعلام آمادگی برخی شرکتهای خودروسازی برای خرید این محصول و تهاتر آن با قطعات خودرو، تاکنون اقدام عملی در این زمینه انجام نشده و خرمای کشاورزان همچنان بدون مشتری مانده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، فرماندار بم گفت: سال گذشته حدود ۲۵۰ هزار تن خرما از نخلستانهای شرق استان کرمان برداشت شد که از این میزان، ۲۰۰ هزار تن به بازارهای داخلی و خارجی صادر شد.
وی افزود: به دلیل شرایط ناشی از جنگ و اختلال در روند صادرات، حدود ۵۰ هزار تن خرما در شهرستانهای شرق استان شامل بم، ریگان، فهرج، نرماشیر و گنبکی باقی مانده و هنوز تعیین تکلیف نشده است.
فرماندار بم با اشاره به رایزنیهای انجام شده برای حمایت از نخلداران اظهار کرد: مقرر شده بود برخی شرکتهای خودروسازی خرمای باقیمانده را خریداری کرده و در قالب تهاتر، در ازای صادرات خرما به کشورهای هدف، قطعات خودرو وارد کشور کنند.
وی ادامه داد: اگرچه شرکت مدیران خودرو آمادگی خود را برای اجرای این طرح اعلام کرده، اما تاکنون هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.
فرماندار بم همچنین از نحوه خرید خرما توسط تعاون روستایی انتقاد کرد و گفت: نرخ پیشنهادی این مجموعه پایینتر از قیمت مورد نظر کشاورزان است و به همین دلیل نخلداران تمایلی به فروش محصول خود با این قیمتها ندارند.
وی خاطرنشان کرد: بخش عمده خرمای باقیمانده از نوع صادراتی و موسوم به «خرمای مضافتی» است که از مهمترین محصولات صادراتی شرق استان کرمان به شمار میرود و تعیین تکلیف آن میتواند نقش مهمی در حمایت از کشاورزان و رونق اقتصاد منطقه داشته باشد.