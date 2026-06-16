رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان شیراز از واژگونی و انحراف وانت بار آریسان در جاده شیراز به جهرم خبر داد.

واژگونی خودرو در جاده شیراز به جهرم با یک مصدوم و یک فوتی

واژگونی خودرو در جاده شیراز به جهرم با یک مصدوم و یک فوتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ علیرضا رضازاده گفت: گزارشی مبنی‌بر واژگونی و انحراف وانت بار آریسان در کیلومتر ۴۵ جاده شیراز ـ جهرم به هلال‌احمر اعلام شد.

او ادامه داد: بلافاصله نجاتگران تیم عملیاتی هلال‌احمر شیراز با یک دستگاه خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

رضازاده در پایان گفت: این حادثه یک فوتی و یک مصدوم به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی صحنه، کمک‌های اولیه را برای تنها مصدوم این حادثه انجام دادند و به همراه پیکر فرد جانباخته، به عوامل اورژانس حاضر در صحنه تحویل دادند.