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رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان شیراز از واژگونی و انحراف وانت بار آریسان در جاده شیراز به جهرم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ علیرضا رضازاده گفت: گزارشی مبنیبر واژگونی و انحراف وانت بار آریسان در کیلومتر ۴۵ جاده شیراز ـ جهرم به هلالاحمر اعلام شد.
او ادامه داد: بلافاصله نجاتگران تیم عملیاتی هلالاحمر شیراز با یک دستگاه خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
رضازاده در پایان گفت: این حادثه یک فوتی و یک مصدوم به همراه داشت که نجاتگران پس از ارزیابی صحنه، کمکهای اولیه را برای تنها مصدوم این حادثه انجام دادند و به همراه پیکر فرد جانباخته، به عوامل اورژانس حاضر در صحنه تحویل دادند.