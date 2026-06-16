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موسس اندیشکده آراء با تأکید بر نقش کلیدی رسانهها در نظام حکمرانی گفت: رسانهها میتوانند با اجتماعیسازی و ترویج این ایدهها، شکاف میان اندیشکدهها و تصمیمگیران را کاهش دهند.
مهرداد بذرپاش موسس اندیشکده آراء در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما با تأکید بر ضرورت تقویت پیوند میان اندیشکدهها، رسانهها و نهادهای تصمیمگیر کشور گفت: بسیاری از اندیشکدههای فعال، بهویژه مجموعههایی که توسط جوانان اداره میشوند، ایدههای ارزشمند و کاربردی تولید میکنند، اما این ایدهها کمتر به تصمیمات اجرایی برای حل مسائل کشور تبدیل میشود.
وی اظهار داشت: امروز هم جامعه اندیشگاهی از نرسیدن ایدههای خود به سطوح تصمیمگیری گلایهمند است و هم مدیران و مجریان معتقدند که پیشنهادهای مؤثر و راهگشا به دست آنان نمیرسد. در این میان رسانه میتواند نقش حلقه واسط را ایفا کرده و ایدههای تولیدشده را برای لایههای مختلف تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور اجتماعی کند.
وی افزود: مدیران اندیشکدهها باید در کنار تولید فکر و ایده، نگاه رسانهای نیز داشته باشند و دستاوردهای خود را در قالب روایتهای جذاب و قابل فهم ارائه کنند. همچنین بهرهگیری از فعالان و مشاوران رسانهای حرفهای میتواند به ترویج و فراگیر شدن ایدهها کمک کند.
رئیس اندیشکده آراء با اشاره به تجربه سیاستهای کلی نظام تصریح کرد: در سالهای گذشته سیاستهای کلان متعددی تدوین و ابلاغ شد، اما در بسیاری از موارد این سیاستها به طور کامل در فرآیندهای قانونگذاری و اجرایی کشور جاری نشد. از همین رو، سازوکارهایی برای سنجش مصوبات با سیاستهای کلی نظام پیشبینی شد تا ضمانت اجرایی بیشتری برای آنها فراهم شود.
بذرپاش تأکید کرد: علاوه بر نقش رسانه در ترویج و اقناع، ایجاد زیرساختها و پلتفرمهای لازم برای اجرای ایدهها و سیاستها نیز ضروری است و امیدواریم برگزاری چنین رویدادهایی زمینهساز اتفاقات مؤثر و تحولآفرین در عرصه حکمرانی و تصمیمسازی کشور باشد.