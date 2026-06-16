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رئیس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی شهرستان مهریز با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف اراضی کشاورزی دارای مدارک عادی، از کشاورزان و مالکان خواست در فرصت باقیمانده نسبت به تبدیل قولنامهها و اسناد عادی خود به سند رسمی مالکیت اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، صمدی، در نشست خبری به مناسبت هفته جهاد کشاورزی با اشاره به اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: از خردادماه سال ۱۴۰۳ و با ابلاغ این قانون، شرایط صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی تغییر کرده و امکان صدور سند برای اراضی دارای هر میزان مساحت، در صورت احراز بهرهبرداری کشاورزی، فراهم شده است.
وی افزود: پیش از این برای صدور اسناد ششدانگ، حد نصابهایی برای اراضی زراعی و باغی در نظر گرفته میشد، اما اکنون ملاک اصلی، وجود بهرهبرداری کشاورزی در زمین است و کارشناسان جهاد کشاورزی با بازدید میدانی این موضوع را بررسی میکنند.
رئیس اداره امور اراضی مهریز با اشاره به فرصت محدود باقیمانده برای تعیین تکلیف اسناد عادی گفت: پس از پایان مهلت مقرر در قانون، مدارک عادی و قولنامهای در مراجع قضایی قابل استناد نخواهند بود و مالکان باید نسبت به دریافت سند رسمی اقدام کنند.
صمدی همچنین از شهروندان خواست در راستای حفظ کاربری اراضی کشاورزی، هرگونه ساختوساز و تغییر کاربری مشکوک را از طریق سامانه ۱۳۱ گزارش دهند.
وی بیان کرد: سامانه ۱۳۱ به صورت شبانهروزی فعال است و شهروندان میتوانند بدون نیاز به معرفی خود، تخلفات احتمالی را گزارش کنند تا در کوتاهترین زمان توسط گشتهای حفظ کاربری اراضی مورد بررسی قرار گیرد.
رئیس اداره امور اراضی جهاد کشاورزی مهریز با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه مقابله با ساختوسازهای غیرمجاز تصریح کرد: با حمایت دستگاه قضایی و دادستان شهرستان، نظارت بر معاملات اراضی کشاورزی تشدید شده و خریداران اراضی زراعی و باغی موظف هستند هنگام معامله، تعهدنامهای مبنی بر آگاهی از ممنوعیت تغییر کاربری غیرمجاز امضا کنند.
وی تأکید کرد: مالکان پیش از هرگونه دیوارکشی، حصارکشی، احداث بنا یا اجرای طرحهای مرتبط با اراضی کشاورزی باید به جهاد کشاورزی مراجعه کنند تا در صورت وجود شرایط قانونی، مجوزهای لازم از طریق کمیسیونهای مربوط صادر شود.
صمدی در بخش دیگری از سخنان خود به واگذاری اراضی ملی برای اجرای طرحهای کشاورزی و غیرکشاورزی اشاره کرد و گفت: متقاضیان پس از بررسی صلاحیت در کمیسیونهای تخصصی شهرستان و کسب امتیاز لازم، برای دریافت زمین به استان معرفی میشوند تا مراحل قانونی واگذاری صورت گیرد.
وی افزود: اداره امور اراضی شهرستان مهریز با وجود محدودیتهای نیروی انسانی و امکانات، توانسته در حوزه صدور اسناد، حفظ کاربری اراضی و واگذاری زمین، عملکرد قابل قبولی در سطح استان یزد داشته باشد.