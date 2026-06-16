پخش زنده
امروز: -
به مناسبت گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی و به صورت ویبناری ، وزیر جهاد کشاورزی دستور بهره برداری ۴۹ طرح خراسان شمالی را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، ۴۹ طرح در بخشهای مختلف کشاورزی خراسان شمالی با اعتبار سه هزار و ۱۵۹ میلیارد ریال همزمان با هفته جهاد کشاورزی (۲۱ تا ۲۷ خردادماه) به صورت وبیناری با طرحهای ملی افتتاح شد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان در آیین افتتاح این طرحها در شهرستان سملقان گفت: این طرحها با هدف توسعه زیرساختهای تولید، افزایش بهرهوری و تقویت امنیت غذایی در بخشهای مختلف کشاورزی اجرا شدهاند.
اسماعیل محمودآبادی ادامه داد: این پروژهها در نقاط مختلف استان و در قالب طرحهای عمرانی و تولیدی به بهره برداری رسیده و نقش مهمی در توسعه اقتصادی مناطق روستایی خواهند داشت.
به گفته وی، این طرحها در حوزههای آب و خاک، دام و طیور، باغبانی، صنایع تبدیلی و غذایی، تعاون روستایی و منابع طبیعی و آبخیزداری اجرا شدهاند.
رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ادامه داد: اجرای این پروژهها زمینه اشتغال مستقیم سه هزار و ۵۹۱ نفر را فراهم کرده و بیش از ۶ هزار و ۲۱۴ خانوار نیز از مزایای آن بهرهمند خواهند شد.
وی تاکید کرد: توسعه این طرحها علاوه بر ایجاد اشتغال، موجب بهبود مدیریت منابع، افزایش تولید و تقویت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی خواهد شد.
محمودآبادی گفت: از مجموع پروژهها، ۲۸ طرح در حوزه آب و خاک، ۵ طرح در دام و طیور، هشت طرح در باغبانی، سه طرح در صنایع تبدیلی و غذایی، چهار طرح در تعاون روستایی و یک طرح در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری اجرا شده است.