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دبیر مجمع جهانی حضرت علیاصغر(ع) استان کرمانشاه از برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در بیش از ۱۵۰ نقطه استان همزمان با سراسر کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، دبیر مجمع جهانی حضرت علیاصغر (ع) استان کرمانشاه با بیان اینکه همایش شیرخوارگان حسینی امسال نیز همچون سالهای گذشته همزمان با نخستین جمعه ماه محرم برگزار میشود گفت: مراسم ویژه شیرخوارگان حسینی در شهر کرمانشاه ساعت ۲۱ روز جمعه (۲۹ خرداد) در میدان آیتالله کاشانی و با حضور اقشار مختلف مردم همزمان با تجمع شبانه نحن منتقمون برگزار میشود.
فرهاد دوستی افزود: زمان برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی را نیز در دیگر شهرستانهای استان ساعت ۹ صبح روز جمعه اعلام کرد.
دوستی گفت: این همایش یادآور مظلومیت حضرت علیاصغر (ع) در واقعه عاشوراست و فرصتی برای تبیین پیام نهضت حسینی به نسلهای آینده محسوب میشود.