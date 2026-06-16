تیم ملی فوتبال ایران در جدید‌ترین رده بندی تیم‌های ملی جهان به رده بیست و سوم نزول کرد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رده بندی جدید تیم‌های ملی فوتبال جهان در ماه ژوئن ۲۰۲۶ تیم ملی ایران با توجه به تساوی تیم ایران مقابل نیوزیلند، با ۱۶۰۵.۱۲ امتیاز با ۳ پله نزول در رده ۲۳ جهان قرار گرفت. ایران در میان تیم‌های آسیایی بعد از ژاپن، کره جنوبی و استرالیا رده چهارم را در اختیار دارد.

با ابتکار فیفا در فاصله چند روز تا آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، فیفا رده‌های تیم‌های مختلف را پس از هر بازی به روز رسانی می‌کند.



رده بندی ۱۰ تیم برتر آسیا به این شرح است:

۱- ژاپن ۱۶۶۵.۹۴ امتیاز - رده فیفا: هفدهم (یک رده صعود)

۲- کره جنوبی ۱۶۱۲.۵۵ بیست و یکم (۴ رده صعود)

۳- استرالیا ۱۶۰۵.۶۱ بیست و دوم (۵ رده صعود)

۴- ایران ۱۶۰۵.۱۲ بیستم (۳ رده نزول)

۵- قطر ۱۴۵۹.۴۵ چهل و نهم (۷ رده صعود)

۶- ازبکستان ۱۴۵۸.۷۳ پنجاهم

۷- عراق ۱۴۴۶.۲۸ پنجاه و هفتم

۸- عربستان ۱۴۳۵.۰۰ شصتم (یک رده صعود)

۹- اردن ۱۳۸۷.۷۴ شصت و پنجم (دو رده نزول)

۱۰- امارات ۱۳۷۰.۴۷ شصت و هشتم (یک رده نزول)