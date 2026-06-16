۷۳ درصد اعتبارات خراسان جنوبی جذب شد
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی از جذب ۷۳ درصد اعتبارات استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: تا کنون میزان جذب اعتبارات استان به ۷۳ درصد رسیده، اما همچنان حدود دو همت اعتبار در حساب دستگاههای اجرایی باقی مانده که باید هرچه سریعتر جذب شود.
ذاکریان افزود: برداشت از حساب دستگاههای اجرایی از سوی برخی دستگاهها و نهادهای دارای مجوز قانونی، در برخی موارد موجب ایجاد مشکلاتی در ثبت و انعکاس صحیح صورتهای مالی میشود که برای ساماندهی این موضوع، مکاتبات مهمی از سوی وزارتخانه انجام شده است.
وی گفت: در همین راستا و با همکاری دستگاه قضایی استان، بخشنامهها و مکاتبات مربوطه به حوزههای قضایی نیز ابلاغ شده تا از هرگونه برداشت مغایر با ضوابط و مقررات جلوگیری شود و انضباط مالی دستگاههای اجرایی حفظ شود.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان با اشاره به موضوع کسر پنج در هزار از مطالبات پیمانکاران و مشاوران بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه گفت: در خصوص اجرای این حکم، ابهاماتی وجود دارد و به دلیل نبود ساز و کار اجرایی مشخص، در سطح ملی نیز مکاتباتی انجام شده است.
ذاکریان افزود: دستگاههای اجرایی لازم است در این زمینه با ذیحسابان، سازمان مدیریت و برنامهریزی و دستگاههای نظارتی هماهنگی لازم را داشته باشند تا از بروز هرگونه مغایرت جلوگیری شود.
وی گفت: در سال گذشته و ابتدای سال جاری از محل اوراق مرابحه و سایر تخصیصها بیش از یک و نیم همت اعتبار به خراسان جنوبی اختصاص یافت که تمامی این اعتبارات با تلاش مجموعه خزانهداری استان تا پایان سال به حساب دستگاههای اجرایی واریز شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود: منابع استانی اعتبارات به تنهایی پاسخگوی نیازهای گسترده توسعهای استان نیست و به همین دلیل جذب اعتبارات ملی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
ذاکریان گفت: تاکنون حدود پنج همت اعتبار ملی توسط دستگاههای اجرایی جذب شده، اما انتظار میرود این رقم با تلاش بیشتر مدیران و پیگیریهای مستمر افزایش یابد.