جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: تردد در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه روان است.

تردد روان در در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه

تردد روان در در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه

به گزارش خبرگزاری صداوسیماسرهنگ سیاوش محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا گفت: هم‌اکنون در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و همچنین محدوده وردآورد، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه ساوه–تهران از محدوده نسیم‌شهر تا عوارضی تهران و همچنین در برخی مقاطع محور شهریار–تهران نیز ترافیک پرحجم و سنگین جریان دارد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت محور‌های شمالی کشور گفت: تردد در محور‌های چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیر‌های رفت و برگشت روان است و هیچ‌گونه مداخله جوی در این محور‌ها گزارش نشده است.

محبی با اشاره به اجرای عملیات عمرانی در محور کرج–چالوس تصریح کرد: جاده قدیم کرج–چالوس در محدوده کرج تا شهرستانک از ۲۴ تا ۲۷ خردادماه، همه‌روزه از ساعت ۹ تا ۱۴ مسدود است و رانندگان می‌توانند از آزادراه تهران–شمال به عنوان مسیر جایگزین استفاده کنند.

وی از تداوم انسداد کنارگذر شمالی اراک در هر دو مسیر رفت و برگشت خبر داد و از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها و محدودیت‌های ترافیکی مطلع شوند.