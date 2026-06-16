جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان قرچک به ریاست فرماندار برگزار و طی آن، مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بخش تولید با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری و رونق اشتغال بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرماندار شهرستان قرچک با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان، صنعتگران و کارآفرینان، رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی را از اولویت‌های مدیریت شهرستان برشمرد و دستورات لازم را برای پیگیری و حل موضوعات مطرح شده در چارچوب قانون صادر کرد.

نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک بر ضرورت هماهنگی و همکاری ادارات و دستگاه‌های اجرایی در مسیر تحقق حداکثری شعار سال و فراهم‌سازی بستر مناسب برای تولید، توسعه و اشتغالزایی در شهرستان تأکید کرد.

مدیران واحدهای تولیدی در این جلسه به طرح مسائل، موانع و نیازمندی‌های خود در حوزه‌های مختلف پرداختند و موضوعات مطرح شده مورد بررسی و کارشناسی قرار گرفت و همچنین راهکارهای اجرایی برای تسریع در رفع آنها و افزایش ظرفیت فعالیت واحدهای تولیدی مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفت.