به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی فلاورجان با اشاره به اینکه پیش بینی می‌شود امسال بیش از هشت تن در هکتار گیلاس برداشت و روانه بازار می‌شود گفت: متاسفانه به سبب خشکسالی‌های سال‌های اخیر امسال برداشت گیلاس در مقایسه با سال گذشته کاهش ۳۰ درصدی دارد.

ابوالقاسم جعفری گفت: سالانه، بیش از ۲۰ هزار تن انواع محصولات باغی مانند گیلاس، آلبالو، به و هلو از باغ‌های این شهرستان برداشت می‌شود.

وی گفت: تک‌دانه، قاهری، شاهرودی وآزادی از ارقام اصلی گیلاس کشت شده در فلاورجان است که پس از برداشت، مستقیم به بازار‌های داخلی عرضه می‌شود.