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آغاز برداشت گیلاس از ۱۵۰ هکتار از باغهای فلاورجان
برداشت گیلاس از ۱۵۰ هکتار از باغهای شهرستان فلاورجان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر جهاد کشاورزی فلاورجان با اشاره به اینکه پیش بینی میشود امسال بیش از هشت تن در هکتار گیلاس برداشت و روانه بازار میشود گفت: متاسفانه به سبب خشکسالیهای سالهای اخیر امسال برداشت گیلاس در مقایسه با سال گذشته کاهش ۳۰ درصدی دارد.
ابوالقاسم جعفری گفت: سالانه، بیش از ۲۰ هزار تن انواع محصولات باغی مانند گیلاس، آلبالو، به و هلو از باغهای این شهرستان برداشت میشود.
وی گفت: تکدانه، قاهری، شاهرودی وآزادی از ارقام اصلی گیلاس کشت شده در فلاورجان است که پس از برداشت، مستقیم به بازارهای داخلی عرضه میشود.
آغاز برداشت گیلاس از ۱۵۰ هکتار از باغهای شهرستان فلاورجان آغاز برداشت گیلاس از ۱۵۰ هکتار از باغهای شهرستان فلاورجان آغاز برداشت گیلاس از ۱۵۰ هکتار از باغهای شهرستان فلاورجان آغاز برداشت گیلاس از ۱۵۰ هکتار از باغهای شهرستان فلاورجان آغاز برداشت گیلاس از ۱۵۰ هکتار از باغهای شهرستان فلاورجان آغاز برداشت گیلاس از ۱۵۰ هکتار از باغهای شهرستان فلاورجان آغاز برداشت گیلاس از ۱۵۰ هکتار از باغهای شهرستان فلاورجان آغاز برداشت گیلاس از ۱۵۰ هکتار از باغهای شهرستان فلاورجان آغاز برداشت گیلاس از ۱۵۰ هکتار از باغهای شهرستان فلاورجان آغاز برداشت گیلاس از ۱۵۰ هکتار از باغهای شهرستان فلاورجان