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مقاومت و اتحاد، رمز پیروزی ملت ایران

اتحاد ملت ایران در برابر دشمنان، یکصد و هفت روز است که در خیابان‌های کشور نمود پیدا کرده است. اتحادی که رمز پیروزی این مردم در میدان مبارزه است.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۶- ۰۹:۴۲
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برچسب ها: میدان داری ، اتحاد ملی ، مقاومت و بصیرت ، وحدت
 