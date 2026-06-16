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مدیرکل فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی و سرپرست سازمان نهضت سوادآموزی بر نهادینهسازی و تقویت هویت فرهنگی دانشآموزان سراسر کشور تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ علی سعیدی در جلسه مشترک اداره کل فرهنگی هنری، اردوها و فضاهای پرورشی با مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برای انعقاد تفاهم نامه بین آموزش و پرورش و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرد: تصمیم اصلی و کلان انعقاد یک تفاهم نامه جامع بین دو نهاد خواهد بود که نیازمند تشکیل یک کارگروه است.
وی بر تقویت هویت ایرانی اسلامی تاکید و با اشاره به طرح هر مدرسه یک موزه عنوان کرد: لازم است شیوه نامهای دراین باره طراحی شود تا مدارسی که ظرفیت تاسیس موزه دارند معرفی شوند.
معاون وزیر در ادامه بر برگزاری اردوهای هدفمند و سناریومحور متناسب با مسائل میراث تاکید کرد.
گفتنی است موضوعات در قالب استفاده از بستر شبکه دانش آموزی شاد برای بازدید دانش آموزان از موزه ها، بازدید از موزهها در قالب برگزاری اردوهای دانش آموزی، استفاده از ظرفیت پژوهشگاه وزارت میراث فرهنگی برای بهره مندی مطالب و محتوا در کتب درسی، استفاده از ظرفیت دانش آموزان به عنوان سفیران میراث و موزه و ... از سوی مدیران این وزارت مطرح شد تا پس از جمع بندی مطالب، در مفاد تفاهم نامه ذکر شود.
همچنین اجرای طرح طرح هر مدرسه یک موزه، اجرای زنگ میراث فرهنگی در مدارس کشور و بازدید هدفمند دانش آموزان از موزهها و اماکن فرهنگی تاریخی همچنین افزودن عنوان میراث فرهنگی ایران به کتب درسی از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.