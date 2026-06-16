سازمان مردم نهاد ائتلاف جنگ را متوقف کنید در واکنش به حکم دادگاه عالی انگلیس علیه حامیان فلسطین در این کشور اعلام کرد، حکم دادگاه تجدیدنظر، تبانی و صحنه سازی ساختار حاکم علیه حق اعتراض مسالمت‌آمیز به یک نسل کشی را تأیید می‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، ائتلاف ضد جنگ در انگلیس که بزرگترین سازمان ضد جنگ در اروپاست، حکم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر قانونی بودن ممنوعیت گروه اقدام برای فلسطین (Palestine Action) به‌عنوان یک سازمان تروریستی، که در پی زندانی شدن «اعضای فیلتون» به‌عنوان تروریست در هفته گذشته صادر شده است، نشان‌دهنده تبانی ساختار حاکم علیه حق اعتراض به یک نسل‌کشی است.

اینکه قاضی در بررسی خود بار‌ها فعالیت شرکت البیت سیستمز (Elbit Systems) را که در تولید سلاح‌هایی که در یک نسل‌کشی در جریان استفاده می‌شود «کسب‌وکار قانونی» توصیف کرده در مقابل، اقدامات گروه اقدام برای فلسطین (Palestine Action) را برای مختل کردن این فعالیت‌ها «خشونت‌آمیز» خوانده است، همه آن چیزی را که پیش‌تر درباره دولت بریتانیا می‌دانستیم تأیید می‌کند.

این ممنوعیت در پوششِ ممنوع اعلام کردن دو گروه خشونت‌طلب و افراطی دیگر، و با یک بحث پارلمانی محدود و شتاب‌زده، به قانون تبدیل شد.

نمایندگان مجلس باید فوراً و به صورت علنی درباره این موضوع بحث کنند و این ممنوعیت را لغو نمایند تا از آن جلوگیری شود که هر روز تعداد بیشتری از معترضان مسالمت‌آمیز صرفاً به خاطر در دست داشتن یک پلاکارد، به دادگاه کشانده می‌شوند.