به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان آباده گفت: دوره تخصصی اسکان اضطراری با حضور ۲۰ نفر از امدادگران و نجاتگران شهرستان استهبان از ۲۰ تا ۲۲ خردادماه برگزار شد.

محمدجواد خیرات افزود: این دوره با هدف افزایش آمادگی عملیاتی نیرو‌های امدادی در شرایط بحران برگزار شد و فراگیران با مباحثی از جمله اصول اسکان اضطراری، جانمایی اردوگاه‌ها، تأمین نیاز‌های اولیه آسیب‌دیدگان و الزامات ایمنی و بهداشتی در اردوگاه‌ها آشنا شدند.

او ادامه داد: شرکت‌کنندگان در بخش عملی این دوره نیز با اجرای تمرین‌های میدانی، مهارت‌های خود را در برپایی و مدیریت اردوگاه‌های اسکان اضطراری ارتقا دادند.