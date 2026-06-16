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دوره تخصصی اسکان اضطراری در شهرستان استهبان با حضور امدادگران و نجاتگران هلال احمر این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان آباده گفت: دوره تخصصی اسکان اضطراری با حضور ۲۰ نفر از امدادگران و نجاتگران شهرستان استهبان از ۲۰ تا ۲۲ خردادماه برگزار شد.
محمدجواد خیرات افزود: این دوره با هدف افزایش آمادگی عملیاتی نیروهای امدادی در شرایط بحران برگزار شد و فراگیران با مباحثی از جمله اصول اسکان اضطراری، جانمایی اردوگاهها، تأمین نیازهای اولیه آسیبدیدگان و الزامات ایمنی و بهداشتی در اردوگاهها آشنا شدند.
او ادامه داد: شرکتکنندگان در بخش عملی این دوره نیز با اجرای تمرینهای میدانی، مهارتهای خود را در برپایی و مدیریت اردوگاههای اسکان اضطراری ارتقا دادند.