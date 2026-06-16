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همزمان با سالگرد جنگ ۱۲ روزه، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بافقی این جنگ، در حاشیه موج صد و هفتم اجتماع حماسی بافقیها برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، همزمان با سالگرد جنگ ۱۲ روزه، مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای بافقی این جنگ، در حاشیه موج صد و هفتم اجتماع حماسی بافقیها برگزار شد.
حجتالاسلام زارع سخنران این مراسم،با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در جنگ رمضان ، پیروزی ملت ایران را بینظیر توصیف کرد و گفت: پیروزیای که امروز نصیب ملت ایران شده، از آن جهت بینظیر است که آمریکا در نگاه جهانیان ضعیف و شکستخورده ظاهر شد.وی با تأکید بر ضرورت تبیین دستاوردهای این پیروزی، افزود: امروز وظیفه ما روایت پیروزی و امیدآفرینی در جامعه است.
حجتالاسلام زارع اظهار داشت: هدف اصلی آمریکا و رژیم صهیونیستی از این جنگ، ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی ایران بود، اما نه تنها به هدف خود نرسیدند، بلکه جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته اقتدار خود را به نمایش گذاشت و به عنوان یکی از قدرتهای تأثیرگذار جهان مطرح شد.
در پایان این مراسم، از خانوادههای شهید عرفان طالبی، شهید یاسین دهستانی و شهید امیرعلی کاربخش از شهدای جنگ ۱۲ روزه بافق تجلیل شد.
دکلمه خوانی، اجرای سرود و مداحی از دیگر برنامههای این آیین بود که در صحن بیرونی امامزاده عبدالله بافق برگزار شد.