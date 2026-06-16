مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از محکومیت ۲۲۳ میلیارد ریالی یک واحد توزیعی به اتهام گرانفروشی ظروف یکبار مصرف در یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید حمزه لقمانی گفت: پرونده تخلف مدیر یک واحد صنف توزیعی ظروف یکبار مصرف به دلیل گرانفروشی و عدم قیمت و عدم ارائه فاکتور خرید در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد: شعبه با ملاحظه اسناد و مدارک موجود و مفاد محتویات پرونده، تخلف گرانفروشی را محرز و بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شخص متخلف را به پرداخت ۲۲۳ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.