نقره داغ ۲۲۳ میلیاردی فروشنده ظروف یکبار مصرف در تعزیرات
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از محکومیت ۲۲۳ میلیارد ریالی یک واحد توزیعی به اتهام گرانفروشی ظروف یکبار مصرف در یاسوج خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید حمزه لقمانی گفت: پرونده تخلف مدیر یک واحد صنف توزیعی ظروف یکبار مصرف به دلیل گرانفروشی و عدم قیمت و عدم ارائه فاکتور خرید در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج رسیدگی شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد: شعبه با ملاحظه اسناد و مدارک موجود و مفاد محتویات پرونده، تخلف گرانفروشی را محرز و بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا شخص متخلف را به پرداخت ۲۲۳ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
به گفته لقمانی، با گزارش اداره بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات یاسوج حکومتی ارسال شد.