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نخستوزیر تایلند با استقبال از گزارشها درباره دستیابی ایران و آمریکا به توافق، این تحول را گامی مثبت در جهت کاهش تنشهای بینالمللی و تقویت ثبات اقتصادی جهان دانست.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، «آنوتین چارنویراکول» نخستوزیر تایلند اعلام کرد هرگونه پیشرفت در مسیر حلوفصل بحرانهای غرب آسیا میتواند به کاهش فشارهای اقتصادی و سیاسی در سطح جهانی کمک کند و آثار مثبتی بر بازارهای بینالمللی بر جای بگذارد.
نخستوزیر تایلند افزود: اگر توافقی در غرب آسیا به نتیجه برسد، بدون تردید عاملی مثبت برای کاهش بحرانهای مختلف و ایجاد ثبات بیشتر در اقتصاد جهانی خواهد بود.
اظهارات وی پس از آن مطرح شد که گزارشهایی درباره توافق اولیه میان ایران و آمریکا برای پایان دادن به درگیریها و بازگشایی تنگه هرمز منتشر شد؛ توافقی که از نگاه بسیاری از تحلیلگران میتواند تأثیر قابل توجهی بر بازارهای انرژی جهان داشته باشد.
در همین حال، «اکنیتی نیتیتانپراپاس» معاون نخستوزیر و وزیر دارایی تایلند نیز پایان احتمالی درگیریها را به سود اقتصاد جهانی و اقتصاد تایلند توصیف کرد.
وی گفت: پایان جنگ نشانهای مثبت برای اقتصاد جهانی و همچنین اقتصاد تایلند خواهد بود، زیرا میتواند موجب کاهش قیمت انرژی و کاهش ریسکهای اقتصادی شود.
کارشناسان اقتصادی معتقدند کاهش تنشها در غرب آسیا و بازگشایی کامل مسیرهای اصلی انتقال انرژی، از جمله تنگه هرمز، میتواند موجب ثبات بیشتر بازارهای جهانی، کاهش هزینههای انرژی و بهبود چشمانداز رشد اقتصادی در کشورهای آسیایی واردکننده نفت از جمله تایلند شود.
مقامهای بانکوک تأکید کردهاند که در کنار مدیریت پیامدهای کوتاهمدت تحولات جهانی، راهبرد بلندمدت دولت بر افزایش امنیت انرژی، تقویت تابآوری اقتصادی و کاهش آسیبپذیری کشور در برابر بحرانهای بینالمللی متمرکز خواهد بود.