مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران از استقرار ۱۰ درصد کلینیک‌های مرجع گیاه‌پزشکی کشور در استان خبر داد و گفت: توسعه این مراکز نقش مهمی در ارتقای کیفیت و تسهیل صادرات محصولات کشاورزی دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران از استقرار ۱۰ درصد کلینیک‌های مرجع گیاه‌پزشکی کشور در استان خبر داد و گفت: توسعه این مراکز نقش مؤثری در ارتقای کیفیت محصولات کشاورزی و حفظ بازار‌های صادراتی خواهد داشت.

حمید نادریان در حاشیه افتتاح پروژه پل دسترسی به مزارع روستای سرلنگا بخش مرکزی شهرستان عباس‌آباد اظهار کرد: امسال چهار کلینیک جدید گیاه‌پزشکی در سطح استان راه‌اندازی شده که دو واحد آن در غرب مازندران مستقر هستند. همچنین هفته آینده یکی از کلینیک‌های مرجع گیاه‌پزشکی کشور در یکی از شهرستان‌های استان به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی افزود: توسعه این مراکز، امکان ارائه خدمات تخصصی‌تر به صادرکنندگان را فراهم می‌کند تا محصولات کشاورزی استان مطابق با استاندارد‌ها و ضوابط بهداشتی کشور‌های هدف ارزیابی شده و بدون مشکل وارد بازار‌های بین‌المللی شوند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه هم‌اکنون ۱۵ کلینیک گیاه‌پزشکی در استان فعال است، تصریح کرد: از این تعداد، ۹ کلینیک به عنوان مراکز قرنطینه و مرجع کشوری فعالیت می‌کنند.

نادریان ادامه داد: این مراکز علاوه بر پایش و رصد آفات و بیماری‌های گیاهی، به عنوان بازوی اجرایی مدیریت حفظ نباتات در امور قرنطینه‌ای و کنترل محصولات صادراتی عمل می‌کنند تا محصولات کشاورزی استان عاری از آفات، بیماری‌ها و عوامل قرنطینه‌ای باشند.

وی با اشاره به جایگاه مازندران در حوزه گیاه‌پزشکی کشور خاطرنشان کرد: استقرار حدود ۱۰ درصد کلینیک‌های مرجع گیاه‌پزشکی کشور در مازندران، ظرفیت ارزشمندی برای بخش کشاورزی استان و توسعه صادرات محصولات کشاورزی محسوب می‌شود.

در ادامه این برنامه، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان عباس‌آباد نیز از افتتاح پروژه پل دسترسی به مزارع روستای سرلنگا به مناسبت هفته جهاد کشاورزی خبر داد.

پودی گفت: با بهره‌برداری از این پروژه، ۳۵ بهره‌بردار در ۳۵ هکتار از اراضی کشاورزی منطقه از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: این پل با عرض ۵ متر و ارتفاع ۲.۵ متر و با اعتباری بیش از یک میلیارد تومان از محل منابع استانی احداث شده است.