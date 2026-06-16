به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛محمدجواد خیرات گفت: دوره تخصصی اقدامات پیش‌بیمارستانی با هدف ارتقای دانش و مهارت‌های امدادی، از ۱۹ تا ۲۳ خردادماه با حضور ۳۰ نفر از امدادگران این شهرستان برگزار شد.

او ادامه داد: شرکت‌کنندگان در این دوره با مباحثی از جمله مدیریت صحنه حادثه، ارزیابی و تثبیت مصدوم، مدیریت راه هوایی، تریاژ، انواع تروما و فوریت‌های پزشکی آشنا شدند و آموزش‌های لازم را به‌صورت تئوری و عملی زیر نظر مربیان مجرب فرا گرفتند.

خیرات بیان کرد: در پایان این دوره، پس از برگزاری آزمون کتبی و عملی به افرادی که موفق به کسب نمره قبولی شوند، گواهینامه پایان دوره اعطا شد.