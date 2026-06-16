علی مقدم، شاعر، به مناسبت فرارسیدن رسیدن ایام سوگواری اباعبدالله الحسین علیه‌السلام شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی مقدم، شاعر، به مناسبت فرارسیدن رسیدن ایام سوگواری اباعبدالله الحسین علیه‌السلام شعری سروده است.

آری ضرر نمودم و ارزان گریستم

گاهی اگر برای غمِ نان گریستم

هر لذّتی به غیر تو خسران محض بود

در ابتداش خنده و پایان گریستم

جز گریه چیست، لشکر افتادگانِ عجز

بنگر مرا که تا بُنِ دندان گریستم

گریه اگر نوشته شود، شعر می‌شود

من با قلم برای تو دیوان گریستم

آتش کجا به هیزم تَر می‌کند اثر؟!

آری برای توبه ز عصیان، گریستم

کارم ز دوری‌ات به تحیّر کشیده است

دیشب به یاد روی تو، خندان گریستم

تا سر به دامن تو گذارم به وقت مرگ

دیدی چگونه سر به گریبان گریستم؟!

گاهی برای غصه روز دهم حسین!

گاهی ز داغ شام غریبان گریستم

بر پیکر تو زخم فراوان زدند پس

من در مصیبت تو فراوان گریستم

پیراهن از تن تو چرا می‌کَنَد عدو؟!

عمری به یاد آن تن عریان گریستم

بر نیزه‌ها تلاوت قرآن نموده‌ای

بر آیه آیه مصحف قرآن‌ گریستم