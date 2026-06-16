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مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی از ثبت دوباره حضور ۲ قلاده یوزپلنگ آسیایی بالغ در پناهگاه حیات وحش میاندشت شهرستان جاجرم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رضا شکاریان گفت: روز یکشنبه ۲۴ خردادماه ۱۴۰۵، ۲ قلاده یوزپلنگ آسیایی بالغ برای دومین بار در پناهگاه حیات وحش میاندشت جاجرم مشاهده و ثبت شدند که این رویداد توسط عباس فریمانه، مسئول پناهگاه حیات وحش میاندشت و ابوالفضل فریمانه به ثبت رسید.
وی افزود: کارشناسان پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی با بررسی تصاویر و تطبیق الگوی خالهای بدن این ۲ یوز، تایید کردند که یوزهای مشاهدهشده همان یوزهایی هستند که برای نخستین بار در دوم خردادماه امسال در این منطقه ثبت شده بودند و از نظر ظاهری نیز در وضعیت مناسبی قرار دارند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی ادامه داد: ثبت مجدد این ۲ یوزپلنگ آسیایی، اهمیت زیستگاه میاندشت را در تردد و حضور این گونه ارزشمند بیش از پیش آشکار میکند و بیانگر تداوم نقش این منطقه در حفاظت از یکی از نادرترین گونههای حیات وحش جهان است.
شکاریان تاکید کرد: رویت دوباره این یوزها، نتیجه استمرار برنامههای حفاظتی، پایش میدانی مستمر و همکاری محیطبانان و نیروهای محلی در صیانت از آخرین بازماندههای یوزپلنگ آسیایی در کشور به شمار میرود.
پناهگاه حیات وحش میاندشت جاجرم یکی از مهمترین زیستگاههای یوزپلنگ آسیایی در ایران است و پایش مستمر آن نقش مهمی در رصد وضعیت این گونه در معرض خطر انقراض دارد.
میاندشت اکنون به آزمایشگاه حفاظت هوشمند حیات وحش تبدیل شده است؛ جایی که فناوری و محیط زیست برای حفظ یکی از ارزشمندترین نمادهای تنوع زیستی ایران در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند.