رئیس حوزه قضایی بخش فشافویه گفت: مزرعه بزرگ غیرمجاز رمزارز در شهرک صنعتی شمس‌آباد با کشف ۱۶۴ دستگاه ماینر، شناسایی و مهر و موم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رستمی‌راد رئیس حوزه قضایی بخش فشافویه با اعلام خبر کشف این مزرعه استخراج غیرقانونی رمز‌ارز، اظهار کرد: در ادامه پیگیری‌های مستمر دستگاه قضایی جهت جلوگیری از هدررفت انرژی و مقابله با فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی، یک واحد متخلف در شهرک صنعتی شمس‌آباد شناسایی شد.

وی افزود: در این عملیات، تعداد ۱۶۴ دستگاه ماینر کشف و ضبط شد که از این تعداد ۱۱۵ دستگاه در حال فعالیت بودند. نکته قابل تأمل، میزان مصرف برق این واحد غیرمجاز است که معادل مصرف برق ۱۳۸۰ خانوار و انشعاب مسکونی برآورد شده که موجب فشار مضاعف به شبکه توزیع برق شده است.

رستمی راد با تشریح جزئیات این اقدام غیرقانونی تصریح کرد: این واحد متخلف با سوءاستفاده از برق صنعتی یارانه‌ای، اقدام به راه‌اندازی این مزرعه کرده بود که این اقدام علاوه بر افزایش بار شبکه، موجب اختلال جدی در تأمین برق واحد‌های تولیدی فعال و تحمیل خسارت به زیرساخت‌های انرژی منطقه شده است.

رئیس حوزه قضایی بخش فشافویه تأکید کرد: با صدور دستور قضایی، کارشناسان مربوطه در حال برآورد دقیق میزان مصرف غیرقانونی برق و خسارات وارده به شبکه هستند. همچنین پرونده قضایی جهت بررسی ابعاد مختلف موضوع، اعم از جرایم اقتصادی، اخلال در امنیت انرژی و شناسایی سایر عوامل احتمالی دخیل در این تخلف تشکیل شده و در حال رسیدگی است.

رستمی راد در پایان با تأکید بر سیاست قاطعانه دستگاه قضا در برخورد با اینگونه تخلفات، خاطرنشان کرد: فعالیت‌های غیرمجاز رمز‌ارز تهدیدی جدی برای بخش تولید و امنیت انرژی کشور محسوب می‌شود. دستگاه قضایی با هرگونه سوءاستفاده از زیرساخت‌های عمومی و اقداماتی که چرخه تولید را مختل کند، بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد قاطع خواهد کرد.