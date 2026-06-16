به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، فرمانده انتظامی مازندران از کشف ۵۶۷ تن برنج ایرانی احتکاری به ارزش ۲۲۴ میلیارد تومان در انبار یک شرکت تولیدی در شهرک صنعتی شهرستان جویبار خبر داد.

سردار حسن مفخمی شهرستانی گفت: در راستای اجرای طرح‌های نظارتی و مقابله با احتکار کالا‌های اساسی، مأموران پلیس شهرستان جویبار با انجام اقدامات اطلاعاتی از نگهداری مقادیر قابل توجهی برنج در انبار یک شرکت تولیدی در شهرک صنعتی این شهرستان مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضایی و در بازرسی از محل، ۵۶۷ تن انواع برنج ایرانی دپو شده در انبار را کشف کردند.

فرمانده انتظامی مازندران با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۲۲۴ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند، گفت: در این ارتباط یک متهم شناسایی و برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح معرفی شد.

سردار مفخمی شهرستانی تأکید کرد: پلیس با رصد مستمر بازار و اشراف اطلاعاتی، با هرگونه احتکار و سوءاستفاده از نیاز‌های مردم برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد و اجازه اخلال در تأمین کالا‌های اساسی را به سودجویان نخواهد داد.