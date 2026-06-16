پخش زنده
امروز: -
همزمان با هفته جهاد کشاورزی، بزرگترین شهرک تولید نشاء خاورمیانه و نخستین شهرک تخصصی تولید نشاء ایران در دهاقان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهرک تولید نشاء دهاقان با سرمایه گذاری ۳ هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی در زمینی به مساحت ۱۳ هکتار و با زیربنای ۱۰ هکتار ساخته شده است.
این مجموعه با ظرفیت تولید سالانه ۱۵۰ میلیون قطعه نشاء، در منطقه هفت یک شهرستان دهاقان راهاندازی شده است و از آن به عنوان یکی از مهمترین طرحهای بخش کشاورزی کشور در حوزه تولید نشاء یاد میشود.
این طرح با حضور جمالینژاد، استاندار اصفهان و برومندی، معاون باغبانی وزیر جهاد کشاورزی، به صورت برخط و با دستور مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری اسلامی ایران افتتاح شد.
غلامرضا نوری قزلجه در آئین افتتاح طرحهای هفته جهاد کشاورزی از جمله بزرگترین شهرک گلخانهای تولید نشاء کشور در استان اصفهان گفت: ۲۲۰۰ طرح در حوزههای مختلف کشاورزی با سرمایهگذاری حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان و با محوریت مشارکت مردم و کشاورزان در سراسر کشور به بهرهبرداری رسید.