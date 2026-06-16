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وزیر اقتصاد از تدوین بسته حمایتی برای بنگاههای آسیبدیده خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از آغاز اجرای برنامه حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده خبر داد و گفت: کارگروه حمایت از کسبوکارها و برنامه نوسازی بنگاههای اقتصادی در وزارت اقتصاد با هماهنگی شورای هماهنگی بانکها تشکیل شده است.
وی با اشاره به همکاری دستگاههای مختلف برای شناسایی بنگاههای آسیبدیده افزود: تفاهمنامههایی با وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی ریاست جمهوری و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در حال نهایی شدن است تا واحدهای اقتصادی آسیبدیده به وزارت اقتصاد معرفی شوند.
مدنیزاده تصریح کرد: پس از معرفی بنگاهها، بر اساس اولویتبندیهای انجامشده و نوع خدمات مورد نیاز، حمایتهای لازم از آنها صورت خواهد گرفت. این حمایتها شامل اعطای تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایهگذاری ثابت، استمهال و تخفیفهای مالیاتی، تسهیلات مرتبط با بیمه تأمین اجتماعی و همچنین تسهیل فرآیندهای صادرات و واردات خواهد بود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: بنگاههای معرفیشده پس از ارزیابی و اولویتبندی، به شبکه بانکی و سازمان بورس و اوراق بهادار معرفی میشوند تا بتوانند از ظرفیتهای مختلف تأمین مالی بهرهمند شوند.
وی استفاده از ابزارهای تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه، تأمین نقدینگی، تأمین مالی زنجیرهای و همچنین بهرهگیری از تضمین های شبکه بانکی را از جمله مهمترین ظرفیتهای پیشبینیشده برای حمایت از این بنگاهها عنوان کرد.
مدنیزاده تأکید کرد: وزارت اقتصاد تلاش دارد با استفاده از تمامی ظرفیتهای مالی و اعتباری کشور، زمینه بازسازی و احیای فعالیت بنگاههای آسیبدیده را فراهم کند.