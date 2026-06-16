به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کرمان ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان از روند کاهشی ثبت واقعه طلاق در بخش قابل توجهی از حوزه‌های قضایی استان خبر داد و گفت: توسعه خدمات مشاوره‌ای، اجرای برنامه‌های آموزشی مهارت‌های زندگی و تقویت اقدامات پیشگیرانه موجب شده است که در یک سال اخیر آمار ثبت طلاق در ۱۶ حوزه قضایی استان نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یابد.



مجتبی قدیمی در نخستین نشست تعاملی و هم‌اندیشی مدیران مراکز مشاوره متصل به سامانه «مسیر» با معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در سال ۱۴۰۵، افزود: بر اساس آمار‌های ثبت شده، حوزه‌های قضایی کرمان با ۱۷.۸ درصد، رفسنجان ۱۱.۵ درصد، سیرجان ۲۳.۵ درصد، جیرفت ۲۶.۵ درصد، بافت ۲۴.۱ درصد، رابر ۲۱ درصد، بم هفت درصد، نرماشیر ۳۴.۷ درصد، زرند ۲ درصد، شهربابک ۲۴ درصد، کهنوج ۵ درصد، فاریاب ۳۰ درصد، منوجان ۲۷ درصد، قلعه‌گنج ۳ درصد، انار ۲ درصد و عنبرآباد ۱۰ درصد کاهش ثبت واقعه طلاق را در مقایسه با سال گذشته تجربه کرده‌است.

قدیمی در ادامه با بیان اینکه طی یک سال گذشته چهار هزار و ۶۸۷ پرونده با موضوع طلاق به درخواست زوجه در محاکم قضایی استان کرمان ثبت شده است، گفت: هرچند بخش قابل توجهی از پرونده‌های خانواده با مداخلات مشاوره‌ای و تلاش برای ایجاد سازش مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اما همچنان ضرورت دارد آموزش مهارت‌های ارتباطی، کنترل هیجانات، گفت‌وگوی مؤثر و مسئولیت‌پذیری خانوادگی بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی تأکید کرد: آموزش‌های پیش از ازدواج، حین زندگی مشترک و همچنین بهره‌گیری از خدمات تخصصی مراکز مشاوره خانواده از مهم‌ترین راهکار‌های پیشگیری از اختلافات خانوادگی و کاهش طلاق به شمار می‌رود.

معاون دادگستری کل استان کرمان اعلام کرد:طی یکسال اخیر طلاق توافقی در استان کرمان ۶.۴۰ درصد کاهش یافته است.



وی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی قوه قضاییه در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده، اظهارداشت: رویکرد دستگاه قضایی در سال‌های اخیر بر توسعه اقدامات پیشگیرانه، بهره‌گیری از ظرفیت مراکز مشاوره خانواده و افزایش آگاهی زوجین برای مدیریت اختلافات خانوادگی متمرکز بوده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان افزود: مراکز مشاوره متصل به سامانه «مسیر» نقش مهمی در هدایت زوجین به سمت گفت‌و‌گو، حل مسالمت‌آمیز اختلافات و اتخاذ تصمیم‌های آگاهانه ایفا می‌کنند و نتایج به دست آمده نشان‌دهنده اثربخشی این رویکرد در کاهش برخی دعاوی خانوادگی است.



این مقام قضایی از اجرای مستمر برنامه‌های آموزشی ارتقای مهارت‌های ارتباطی زوجین متقاضی طلاق در استان خبر داد و گفت: طی سال‌های اخیر، بیش از ۲ هزار و ۴۷۰ نفر از زوجین متقاضی طلاق در کارگاه‌های «مهر» شرکت کرده‌اند که این آموزش‌ها به تحقق ۲۹۱ مورد سازش منجر شده است.



قدیمی افزود:برنامه عملیاتی «ارتقای مهارت‌های ارتباطی زوجین متقاضی طلاق و سازش‌یافته از طریق برگزاری کارگاه‌های مهر و رصد و پایش پایداری سازش زوجین آموزش‌دیده» با هدف کاهش اختلافات خانوادگی، افزایش صلح و سازش و تحکیم بنیان خانواده در حال اجراست.



وی افزود: در این نشست که با حضور مدیران مراکز مشاوره متصل به سامانه مسیر برگزار شد، راهکار‌های توسعه و ارتقای اثربخشی دوره‌های آموزشی ویژه زوجین متقاضی طلاق مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.



منبع: دادگستری