هرساله با آغاز محرم، پهلوانان زورخانه و مدال آوران پیشکسوت نهاوندی با اجرای برنامه رخصت یا مولا، از امام علی (ع) رخصت می‌گیرند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مراسم سنتی سیاه پوشی رخصت یا مولا، برنامه دیرینه پهلوانان و باستانی‌کاران نهاوند صد‌ها سال است که در شب اول محرم با حضور تعداد زیادی از مرشدان صاحب زنگ و پهلوانان قدیمی در نهاوند برگزار می‌شود.

نام این مراسم به این علت رخصت یا مولا است که حاضران با رخصت گرفتن از حضرت علی (ع) همراه با گریه و زاری از او اجازه می‌گیرند که برای فرزندش امام حسین (ع) خود را سیاه پوش کنند.

مسئول هیئت زورخانه‌ای نهاوند گفت: در زورخانه پوریای ولی این شهر، از امشب به مدت ۱۳ شب مراسم عزاداری برگزار می‌شود.

بابک دلفانی افزود: ۵ گروه ورزش زورخانه‌ای در نهاوند در سنین مختلف فعالیت دارند.