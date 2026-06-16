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مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: مأموران انتظامی شهرستان خرمآباد ۱۵ نفر از متهمان و محکومان تحت تعقیب قضایی انتظامی را در نقاط مختلف شهرستان شناسایی و دستگیر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان اعلام کرد: در راستای اجرای دستورات و احکام صادره از سوی مراجع قضایی و باهدف ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی شهرستان خرمآباد با انجام اقدامات اطلاعاتی، شناسایی و کنترل هدفمند افراد تحت تعقیب، موفق شدند تعداد ۱۵ نفر از متهمان و محکومان تحت تعقیب قضایی، انتظامی را در نقاط مختلف شهرستان شناسایی و دستگیر کنند.
این گزارش میافزاید: دستگیرشدگان به اتهامات مختلف تحت پیگرد مراجع قضایی، انتظامی قرار داشته که پس از هماهنگیهای لازم، در عملیاتهای جداگانه دستگیر و برای انجام مراحل قانونی و اجرای احکام به مراجع ذیصلاح تحویل شدند.
پلیس با تأکید بر استمرار اجرای طرحهای شناسایی و دستگیری متهمان متواری، برخورد قاطع با افراد تحت تعقیب را در راستای تأمین نظم و امنیت عمومی بهصورت مستمر در دستور کار دارد.