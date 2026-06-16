به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز در حاشیه چهارصد و شانزدهمین جلسه شورای شهر تهران افزود: ما طرح را ارائه می‌دهیم و همفکری می‌کنیم تا با تفاهم مشکلات را حل کنیم. مسائل در قالب این طرح قابل حل است و به گونه‌ای پیش می‌رویم که مرز‌ها خاصیت خود را از دست دهد و حریم یکپارچه باشد و بتوان طرح را اجرایی کرد.

چمران با بیان اینکه بررسی حریم شهر تهران در دستور جلسه امروز قرار دارد، اظهار کرد: این موضوع مهم سال‌ها محل اختلاف بوده است. قرار بر این شد که شورای شهر طبق قانون طرح حریم را تصویب کند و سپس به استانداری و شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه دهد. بخشی از این طرح امروز بررسی خواهد شد و مباحث ساختاری آن در جلسات آینده مطرح خواهد شد.

وی با بیان اینکه در جنگ ۱۲روزه بلافاصله مصوبه‌ای در این خصوص داشتیم، یادآور شد: برای جنگ رمضان نیز لایحه‌ای آماده شده که امروز بررسی می‌شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه ما در موضوع حریم بحث توسعه را مدنظر نداریم، یادآور شد: نقشه‌ای که حریم را در برمی‌گیرد و همچنین نحوه مدیریت حریم باید مورد بحث و بررسی قرار بگیرد. استان تهران به ویژه این منطقه باید از جهات مختلف باید به شدت تحت کنترل باشد. اگر ازدیاد جمعیت شکل بگیرد با مشکل کمبود آب مواجه می‌شویم.

چمران تصریح کرد: مدیریت و نظارت بر حریم که ساخت و ساز غیرقانونی در آن انجام نشود، مورد توجه ما قرار دارد. مشارکت عمومی در این منطقه از استان تهران مدنظر است تا با همکاری بتوانیم منطقه را به بهترین شکل مدیریت کنیم.

وی ادامه داد: باید طرح را به استانداری ارسال کنیم. ما چند جلسه با استاندار به صورت تخصصی برگزار کرده‌ایم و موارد را مفصل توضیح داده‌ایم. این مسئله تخصص ماست و از سال ۱۳۸۲ در مورد آن کار کرده‌ایم. ما طرح را ارائه می‌دهیم و همفکری می‌کنیم تا با تفاهم مشکلات را حل کنیم. مسائل در قالب این طرح قابل حل است و به گونه‌ای پیش می‌رویم که مرز‌ها خاصیت خود را از دست دهد و حریم یکپارچه باشد و بتوان طرح را اجرایی کرد.

چمران در خصوص تشییع امام شهید در تهران نیز گفت: جلسات مفصلی برگزار شده و برنامه‌های متعددی پیش‌بینی شده و به محض نهایی شدن اطلاع‌رسانی انجام خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه این موضوع مطرح شده که در تهران منطقه آزاد تشکیل شود، گفت: وجود منطقه آزاد به ما در ترخیص کالا کمک خواهد کرد. برای مثال اتوبوس‌ها در گمرک بندرعباس ترخیص نمی‌شود و در این منطقه ترخیص خواهد شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا شهرداری اجازه نداد دولت کمک به آسیب‌دیدگان را بر عهده بگیرد، نیز گفت: شهرداری در جایگاهی نیست که اجازه دهد دولت کاری کند یا نکند. شهرداری بر اساس تفاهمات از آسیب‌دیدگان جنگ حمایت می‌کند.

رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد : اگر نتوانستند منزلی اجاره کنند شهرداری این اقدام را برای آنها انجام خواهد داد. البته اگر شهرداری این کار را می‌کند باید به این فکر کنیم که چگونه هزینه آن را تامین کنیم.

وی اضافه کرد: پیمانکاران زیادی آماده همکاری با شهرداری هستند تا مشکل آسیب‌دیدگان جنگ برطرف شود.

چمران در خصوص تامین هزینه‌های اجتماعات شبانه در تهران هم گفت: هنوز هزینه‌ها در این زمینه محاسبه و اعلام نشده است. باید بررسی‌ها انجام و گزارشات آن ارائه شود.