مربی و هنرجویان کاراته استان یزد همزمان با ماه محرم و در قالب پویش «نذر حسینی» با شعار «هر هیئت، آزادی یک زندانی»، برای سومین بار متوالی در سال جاری، در آزادی زندانیان جرائم غیرعمد مشارکت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، همزمان با ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و در راستای اجرای پویش «نذر حسینی»، علیرضا شیخ‌ها مربی کاراته استان یزد به همراه هنرجویان خود، با جمع‌آوری مبلغ ۵۰ میلیون تومان، بار دیگر به یاری زندانیان جرائم غیرعمد شتافتند و این مبلغ را جهت مشارکت در آزادی یک زندانی نیازمند به ستاد مردمی دیه استان یزد اهدا کردند.

این گروه ورزشی پیش از این نیز به مناسبت عید سعید قربان و عید سعید غدیر خم با انجام اقدامات مشابه در امر آزادی زندانیان غیرعمد مشارکت کرده بودند و این بار نیز با الهام از فرهنگ ایثار، بخشش و نوع‌دوستی مکتب عاشورا، حضور خود را در پویش «نذر حسینی» به ثبت رساندند.

علیرضا شیخ‌ها در حاشیه این اقدام خیرخواهانه اظهار کرد: مکتب امام حسین (ع) به ما می‌آموزد که در برابر مشکلات و گرفتاری‌های مردم بی‌تفاوت نباشیم و هرکس به اندازه توان خود برای گره‌گشایی از زندگی دیگران قدم بردارد. خوشحالیم که هنرجویان باشگاه نیز با همین نگاه در این حرکت خداپسندانه مشارکت کردند تا زمینه آزادی یک زندانی و بازگشت او به آغوش خانواده فراهم شود.

وی افزود: ورزش تنها عرصه کسب مدال و افتخار نیست، بلکه فرصتی برای تربیت انسان‌های مسئولیت‌پذیر و نوع‌دوست است و امیدواریم این اقدامات بتواند فرهنگ کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد را در جامعه بیش از پیش گسترش دهد.