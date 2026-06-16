کارشناسان هواشناسی استان سمنان پیش بینی کردند فعالیت سامانه بارشی، بارش‌های پراکنده باران و وزش باد تا هفته آینده ادامه یابد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، در ارتفاعات استان سمنان بارش پراکنده باران گاهی رگبار و رعد وبرق و همچنین مه آلودگی پیش بینی شده است

همچنین تا اوایل هفته آینده در غالب نقاط استان شاهد وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک خواهیم بود.

شدت وزش باد‌ها برای امشب و فردا در نواحی شرقی ،جنوبی و جنوب شرقی استان سمنان بیشتر خواهد بود.