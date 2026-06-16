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در بازدید مدیرکل دیوان محاسبات استان و مدیران ورزشی، از مجموعه ورزشی ۲۰ هزار نفری اردبیل، از تخصیص ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای احیای این مجموعه ورزشی خبر داده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل عقیل شکری مدیرکل دیوان محاسبات استان در جریان بازدید میدانی از بخشهای مختلف مجموعه ورزشی ۲۰ هزار نفری علی دایی اردبیل با تمجید از اقدامات تحولی ادارهکل ورزش و جوانان در بازسازی مجموعه ورزشی ۲۰ هزار نفری علی دایی، بر لزوم همافزایی دستگاههای اجرایی برای تبدیل این پروژه به یکی از مهمترین مراکز برگزاری رویدادهای ورزشی جهانی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: خوشبختانه در مقایسه با سنوات گذشته، شاهد اقدامات شایسته و تغییرات ملموسی از سوی ادارهکل ورزش و جوانان هستیم.
مدیرکل دیوان محاسبات استان افزود: این مجموعه که در سالهای اخیر تا حد زیادی رها شده و آسیبهای جدی دیده بود، اکنون با پیشبینی اعتبارات لازم و خرید تجهیزات نوین، در مسیر بازگشت به چرخه خدمترسانی قرار گرفته است.
وی با تأکید بر نقش حمایتی این نهاد نظارتی تصریح کرد: دیوان محاسبات استان در کنار مجموعه ورزش و جوانان قرار دارد و در حوزههای کلیدی همچون تأمین آب پایدار مجموعه و جلب همکاری سایر ارگانها، پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد.
شکری تشریح کرد: هدف ما این است که این سرمایه ارزشمند بیتالمال با بیشترین اثربخشی در اختیار جامعه ورزش استان قرار گیرد.
مدیرکل دیوان محاسبات استان ظرفیتهای این مجموعه را فراتر از سطح استانی دانست و عنوان کرد: با تکمیل روند نوسازی، مجموعه علی دایی پتانسیل تبدیل شدن به یک قطب ملی و حتی بینالمللی را دارد.
شکری بیان کرد: تحقق میزبانیهای بزرگ ورزشی مستلزم آن است که تمامی دستگاههای اجرایی با جدیت پای کار باشند تا زیرساختها متناسب با وسعت این پروژه عظیم تکمیل گردد.
عوض نخست مدیر کل ورزش و جوانان استان نیز در جریان از این مجموعه گفت: از آغاز مسئولیت، بازگرداندن این سرمایه ملی به چرخه ورزش استان بهعنوان یکی از مطالبات مهم مردم، در اولویت کاری ما قرار داشته است.
وی با اشاره به رایزنیهای گسترده در سطح ملی افزود: با همکاری وزارت ورزش و جوانان، استاندار اردبیل، مجمع نمایندگان و سایر دستگاههای مرتبط، جلسات متعددی در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد که نتیجه آن تصویب ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای بازسازی و تکمیل این مجموعه بود.
نخست عنوان کرد: تاکنون حدود ۴۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار تخصیص یافته و کارگاههای عمرانی در بخشهای مختلف فعال شدهاند.
مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل درباره اقدامات انجامشده در بخش مسقف مجموعه گفت: برای بازسازی سالن سرپوشیده دوومیدانی بیش از ۱۳ میلیارد تومان هزینه شده است. در این مرحله، سقف سالن که دچار آسیب جدی بود بازسازی شده و بخشهای زیرساختی از جمله موتورخانه و کفپوش تخصصی نیز نوسازی شدهاند.