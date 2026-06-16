\u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u06cc \u0645\u062a\u0641\u0627\u0648\u062a \u0627\u0632 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0644 \u062e\u0648\u0646 \u0631\u0627 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u061b \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n\n\u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631: \u0632\u0647\u0631\u0647 \u0633\u0644\u0637\u0627\u0646\u06cc\u0627\u0646