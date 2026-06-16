به مناسبت هفته جهاد کشاورزی و در ارتباط تصویری با وزیر جهاد کشاورزی، هفده طرح تولیدی با هزینه بیش از ۳۲ هزار و هفتصد میلیارد ریال در هرمزگان به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، وزیر جهاد کشاورزی گفت: مهمترین این طرح‌ها بهره برداری از یک واحد بسته بندی محصولات کشاورزی به ظرفیت هزار و ۳۰۰ تن و سردخانه ایی به گنجایش ۲۰۰ تن در روستای سرخون بندرعباس است.

غلامرضا نوری قزلجه افزود: تقویت زنجیره تولید، تامین محصولات کشاورزی و شیلاتی و اشتغالزایی برای ۱۶ هزار و پانصد تن، مهمترین ویژگی‌های طرح‌های جدید بخش کشاورزی هرمزگان است.

محسن یکتاپور رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان نیز گفت: حمایت از سرمایه گذاران صنایع تبدیلی و بسته بندی با واگذاری زمین و تسهیلات و ارائه مشاوره برای هدایت سرمایه آنان در جهت افزایش اشتغال، از راهبرد‌های لحاظ شده در طرح‌های جدید است.

مجید کریمی معاون صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان هم گفت: از ۱۷ طرح بهره برداری شده در استان، شش طرح در حوزه صنایع تبدیلی است.

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احمد مرادی نماینده مردم حوزه انتخابیه مرکز استان در مجلس شورای اسلامی نیز بر لزوم حمایت از سرمایه گذاران در صنایع تبدیلی استان اشاره کرد و گفت: برای گسترش صادرات محصولات تولیدی و ارتقا نظام بهره وری باید امکان ارسال تولیدات از همه اسکله‌های استان به مقاصد داخلی و خارجی فراهم شود.

از ۲۱ تا ۲۷ خرداد هفته جهاد کشاورزی نامگذاری شده است.