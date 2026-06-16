عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: امروز کشور بیش از هر زمان به سرمایه گذاری نیاز دارد. توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، افزایش ظرفیت تولید و ارتقای بهره‌وری بدون جذب سرمایه‌های مردمی امکان‌پذیر نیست. از این رو باید همه دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی، بازار سرمایه و بخش خصوصی در یک مسیر مشترک برای هدایت منابع مالی به سمت تولید حرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رحیم زارع با اشاره به ضرورت هدایت سرمایه‌های خرد و کلان مردم به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی در شرایط پساجنگ، گفت: یکی از مهم‌ترین الزامات مدیریت اقتصادی کشور در شرایط کنونی، جهت‌دهی صحیح منابع مالی و نقدینگی موجود در جامعه به سمت بخش‌های مولد و ارزش‌آفرین اقتصاد است.

نماینده مردم «آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان» در مجلس افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده هر زمان سرمایه‌ها به سمت بازار‌های غیرمولد مانند سفته‌بازی در ارز، طلا، سکه و برخی فعالیت‌های سوداگرانه حرکت کرده‌اند، نه تنها کمکی به رشد اقتصادی کشور نشده بلکه فشار‌های تورمی نیز تشدید شده است. در مقابل، هر میزان که منابع مالی به سمت تولید، صنعت، کشاورزی، شرکت‌های دانش‌بنیان و پروژه‌های زیرساختی هدایت شده‌اند، آثار مثبت آن در اشتغال، افزایش تولید و بهبود معیشت مردم نمایان شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز کشور در مرحله‌ای قرار دارد که باید از ظرفیت عظیم سرمایه‌های خرد و کلان مردم برای تقویت بنیه اقتصادی استفاده شود. بخشی از خسارت‌های ناشی از جنگ و فشار‌های اقتصادی تنها از مسیر مشارکت فعال مردم و حضور سرمایه‌های مردمی در عرصه تولید و سرمایه‌گذاری جبران خواهد شد.

زارع با بیان اینکه اعتمادسازی مهم‌ترین پیش‌شرط جذب سرمایه‌های مردمی است، تصریح کرد: دولت باید با ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی، کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل صدور مجوز‌ها و حمایت از فعالان اقتصادی، زمینه حضور گسترده‌تر مردم در فعالیت‌های مولد را فراهم کند. سرمایه‌گذار زمانی منابع خود را وارد تولید می‌کند که نسبت به آینده کسب‌وکار و امنیت سرمایه خود اطمینان داشته باشد.

وی اظهار کرد: بازار سرمایه نیز می‌تواند نقش مهمی در تجمیع سرمایه‌های خرد و هدایت آنها به سمت طرح‌های تولیدی و عمرانی ایفا کند. توسعه ابزار‌های نوین مالی، افزایش شفافیت و تقویت نظارت‌ها می‌تواند اعتماد عمومی به این بازار را افزایش داده و منابع بیشتری را در اختیار بخش مولد اقتصاد قرار دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ضرورت حمایت از تولیدکنندگان گفت: در شرایط پساجنگ، باید مشوق‌های مالیاتی، تسهیلات هدفمند و سیاست‌های حمایتی به گونه‌ای طراحی شوند که سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد نسبت به فعالیت‌های غیرمولد جذابیت بیشتری پیدا کند. اگر بازدهی تولید افزایش یابد، بخش قابل توجهی از نقدینگی موجود در جامعه به صورت طبیعی به سمت این حوزه حرکت خواهد کرد.

وی تأکید کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به سرمایه نیاز دارد. توسعه زیرساخت‌ها، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، افزایش ظرفیت تولید و ارتقای بهره‌وری بدون جذب سرمایه‌های مردمی امکان‌پذیر نیست. از این رو باید همه دستگاه‌های اجرایی، نظام بانکی، بازار سرمایه و بخش خصوصی در یک مسیر مشترک برای هدایت منابع مالی به سمت تولید حرکت کنند.

زارع در پایان خاطرنشان کرد: مردم همواره در مقاطع حساس در کنار نظام و کشور بوده‌اند و اکنون نیز می‌توانند با سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد اقتصادی، نقش مؤثری در تقویت اقتصاد ملی، افزایش اشتغال و عبور کشور از شرایط پساجنگ ایفا کنند. بدون تردید هر میزان که سرمایه‌ها به سمت تولید هدایت شوند، اقتصاد کشور از ثبات، پویایی و تاب‌آوری بیشتری برخوردار خواهد شد.