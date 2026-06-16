فعال بودن داروخانه های شهر مارگون
خدمات دارویی در شهرستان مارگون با استقرار نیروهای جدید در ۲ داروخانه این شهر به مردم ارائه میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان مارگون با اشاره به وجود دو مرکز ارائه خدمات دارویی در این شهرستان گفت: یک داروخانه در سطح شهر با مدیریت بخش خصوصی فعالیت میکند و عمدتاً خدمات مربوط به داروهای بدون نسخه، سفارشهای مردمی و اقلام آرایشی و بهداشتی را ارائه میدهد و داروخانه دیگری نیز در درمانگاه شهرستان مستقر است که خدمات درمانی و دارویی را به مراجعان عرضه میکند.
حسین عدالت دوست افزود: داروخانه درمانگاه در این مدت بدون هیچگونه تعطیلی به فعالیت خود ادامه داده و خدمات مورد نیاز شهروندان از جمله تأمین دارو و توزیع شیرخشک را از طریق سامانههای مربوطه ارائه کرده است.
وی با بیان اینکه وقفه ایجاد شده در داروخانه شهر ناشی از جابهجایی نیروها و انتقال تجهیزات بوده است، بیان کرد: در جریان فرآیند تغییر کادر و استقرار نیروهای جدید، جابهجایی قفسهها و تجهیزات داروخانه انجام شد که ممکن است برای شهروندان به منزله تعطیلی کامل این مرکز تلقی شده باشد.
رئیس شبکه بهداشت و درمان مارگون ادامه داد: در حال حاضر نیروهای جدید در داروخانه سطح شهر مستقر شدهاند و این مرکز فعالیت خود را از سر گرفته است. همچنین تمامی قراردادهای بیمهای پایه برقرار بوده و خدمات دارویی با هدف کاهش هزینههای درمانی مردم ارائه میشود.
وی تأکید کرد: شبکه بهداشت بهصورت مستمر بر روند فعالیت داروخانهها نظارت دارد تا شهروندان در تأمین داروهای مورد نیاز و دریافت خدمات مرتبط با مشکلی مواجه نشوند.