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وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی تاکید کرد: امروز تنها راه صلح و آرامش در منطقه خلیجفارس، خروج دشمنان ایران از این منطقه است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ سیدرضا صالحیامیری در گفتگو با روزنامه «لارازون» اسپانیا گفت :آمریکاییها مدعی بودند برای تأمین امنیت خلیجفارس به منطقه آمدهاند، اما تنها نتیجه حضورشان ایجاد بیثباتی و کشتار بوده است.
یک بار دیگر به نظر میرسد توافق میان ایران و آمریکا نزدیک است...
ایران صد روز است که در برابر قدرتمندترین ارتش جهان مقاومت کرده است. حمایت مردم در خیابانها، نیروهای مسلح و دولت، دشمنان کشور را ناکام گذاشته است. ایران آغازگر این جنگ نبوده و تسلیم نیز نخواهد شد. به همین دلیل پیشنهاد آتشبس پذیرفته شد، اما هر آتشبسی باید حقوق ملت ایران را به رسمیت بشناسد. این را با صراحت میگویم؛ آمریکاییها در باتلاق گرفتار شدهاند. دشمنان ملت ایران به رهبری رژیم صهیونیستی ، آمریکاییها را تحریک کردند و به آنان گفتند که میتوانند ظرف دو هفته ایران را وادار به تسلیم کنند.
آیا فکر میکنید بنیامین نتانیاهو ترامپ را فریب داده است؟
هیزم این آتش را رژیم صهیونیستی فراهم کرد. آمریکاییها به دنبال راهی برای خروج از منطقه هستند، زیرا به هیچیک از اهداف خود دست نیافتهاند. آنان مدعی بودند که برای تأمین امنیت خلیجفارس به منطقه آمدهاند، اما تنها نتیجه حضورشان ایجاد بیثباتی و کشتار بوده است. کافی است آمریکاییها منطقه را ترک کنند تا همه چیز به وضعیت عادی بازگردد.
اما آمریکاییها مرتکب جنایت شدند؛ از جمله کشته شدن ۱۶۸ کودک بر اثر دو موشک آمریکایی. وجدانهای بیدار جهان کجا هستند؟ این کودکان بیگناه چه گناهی داشتند؟ تا امروز دولت متکبر ترامپ و حاکمان بیتدبیر کاخ سفید هیچ عذرخواهیای نکردهاند.
آیا فکر میکنید ترامپ با نگاه به انتخابات میاندورهای ماه نوامبر از جنگ بهرهبرداری سیاسی کرده است؟
آمریکاییها به تحریک رژیم صهیونیستی در دام افتادند. زمانی که وارد منطقه شدند، به اشتباه خود پی بردند. امروز تنها راه صلح و آرامش در منطقه خلیجفارس، خروج دشمنان ملت از این منطقه است.
پس از پایان جنگ، آیا زمان انجام اصلاحات سیاسی و حقوقی در کشور فرا خواهد رسید؟
ایران کشوری پویا است و ساختار حقوقی آن بر پایه آرای مردم بنا شده است. من خود عضو کابینه هستم و رأی اعتماد مجلس را دریافت کردهام؛ مجلسی که با رأی مردم انتخاب میشود. من از سوی رئیسجمهور منصوب شدهام و رئیسجمهور نیز مستقیما با رأی مردم انتخاب میشود و سپس از مجلس رأی اعتماد میگیرد.
تمام ساختار سیاسی کشور بهطور مستمر در حال رشد و تحول و همگام با تحولات جهانی است. در ذهنیت غرب و اروپا تصویری غیرواقعی از ایران شکل گرفته است. برای مثال در موضوع زنان، روایتها و اطلاعات غیرواقعی فراوانی درباره زنان ایرانی وجود دارد.
من از شما دعوت میکنم به دانشگاهها، خیابانها، بازارها و هر مکانی که مایل هستید بروید و مستقیما با زنان، جوانان و مردم ایران گفتوگو کنید. ما نمیخواهیم برخی واقعیتهای موجود را انکار کنیم؛ همانگونه که در اسپانیا و سراسر اروپا نیز چالشهایی وجود دارد. آیا کشوری در میان اعضای سازمان ملل میشناسید که با چالش مواجه نباشد؟ ما ملتی پویا هستیم و بیش از ۵۰ درصد جمعیت ما را جوانان تشکیل میدهند؛ نسلی که همواره در مسیر تحول، رشد و توسعه قرار دارد.