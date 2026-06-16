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سردار قاآنی: با جبهه مقاومت درگیر نشوید

فرمانده نیروی قدس سپاه گفت: حزب الله جمع شدنی نیست، با جبهه مقاومت درگیر نشوید. سردار قاآنی تاکید کرد دشمن آمریکایی صهیونی هرجا با مقاومت درگیر شد آبرویی برایش نماند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۲۶- ۱۰:۰۳
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برچسب ها: سردار قاآنی ، جبهه مقاومت ، اقتدار نظامی ایران
 