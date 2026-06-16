همزمان با برگزاری تجمعات شبانه شهر میمه، پهپاد شاهد ۱۳۶ این شهر به تماشا گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این برنامه، حاضران از نزدیک با یکی از شناخته‌شده‌ترین پهپاد‌های ایرانی با برد بیش از دو هزار کیلومتر و سرجنگی ۵۰ کیلوگرمی آشنا شدند.

شهروندان میمه‌ای با حضور در محل برگزاری مراسم، با بازدید از این دستاورد دفاعی، احساس غرور و افتخار خود را نسبت به توانمندی متخصصان و نخبگان ایرانی ابراز کردند و نمایش این پهپاد را نمادی از خودباوری، پیشرفت علمی و اقتدار ملی دانستند.

پهپاد شاهد ۱۳۶ تنها بخشی از توانمندی‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود که در سال‌های اخیر نقش مهمی در نمایش ظرفیت‌های بومی کشور در حوزه فناوری‌های نوین ایفا کرده است.