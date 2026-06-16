رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک گفت: سرمایه حقیقی هر کشور، سرمایه انسانی است و این سرمایه زمانی به توسعه و تعالی منجر می‌شود که از سال‌های نخست زندگی مورد آموزش و حمایت قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا شیخ‌الاسلام در مراسم تجلیل از فرهیختگان و فعالان حوزه کودک استان آذربایجان غربی، با تبیین جایگاه راهبردی دوره پیش‌دبستانی، این دوره را نقطه آغاز شکل‌گیری سرمایه انسانی و اجتماعی کشور دانست.

وی افزود: امروز سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با ۷ میلیون مخاطب، یکی از مهمترین کانون‌های اثرگذار بر آینده تمدنی ایران اسلامی است.

شیخ‌الاسلام با اشاره به اینکه توسعه بدون سرمایه ممکن نیست، اظهار کرد: سرمایه حقیقی هر کشور، سرمایه انسانی است و این سرمایه زمانی به تولید، پیشرفت، توسعه و تعالی منجر می‌شود که از سال‌های نخست زندگی مورد توجه قرار گیرد؛ به همین دلیل اگر آموزش را دیر آغاز کنیم، بخشی از ظرفیت‌های بنیادین شکل‌گیری شخصیت را از دست داده‌ایم.

رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک با تأکید بر اینکه پیش‌دبستانی تغییر در مدل ذهنی ایجاد می‌کند نه صرفاً تغییر در رفتار، تصریح کرد: مربیان و مدیران حوزه کودک، شکل‌دهندگان باور‌ها و بنیان‌های فکری نسل آینده هستند و این همان نقطه‌ای است که تمدن‌ها در آن ساخته می‌شوند.

شیخ‌الاسلام با ارائه آماری از وضعیت این حوزه، بیان داشت: در جلسات متعدد با مسئولان عالی‌رتبۀ کشور نیز تأکید کرده‌ایم که اگر بخواهیم آموزش‌وپرورش را متحول کنیم، باید تمرکز جدی‌تری بر دوره پیش‌دبستانی داشته باشیم؛ چراکه ریشه بسیاری از چالش‌های آموزشی در تأخیر شروع تربیت نظام‌مند نهفته است.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به شرایط خاص سال گذشته، خاطرنشان کرد: در سال گذشته پوشش تحصیلی پیش‌دبستانی حدود ۴۲ درصد بود، اما امسال با تلاش و همت مربیان، مدیران و مؤسسان، این عدد به ۷۲ درصد افزایش یافت؛ آن هم در شرایطی که فضای عمومی جامعه با نگرانی‌ها و استرس‌های ناشی از تحولات مختلف همراه بود. این نشان‌دهنده اعتماد خانواده‌ها به مربیان و مسئولان کودکستان‌ها و نقش‌آفرینی مؤثر فعالان این حوزه است.

وی تأکید کرد: این افزایش صرفاً یک عدد نیست؛ این نشانه ارتقای سرمایه اجتماعی است. وقتی خانواده‌ها فرزندان خود را با اطمینان به مراکز پیش‌دبستانی می‌سپارند، یعنی اعتماد شکل گرفته و این اعتماد، پایه سرمایه اجتماعی کشور است.

شیخ‌الاسلام با تأکید بر اینکه هدف صرفاً افزایش آمار نیست، یادآور شد: مأموریت سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تربیت نسلی است که شاخص آن اعتماد، مسئولیت‌پذیری و صداقت باشد.

وی با بیان اینکه تربیت صحیح در پیش‌دبستانی می‌تواند زمینه‌ساز کاهش آسیب‌های اجتماعی در سال‌های بعد باشد، اظهار کرد: اگر در این دوره به‌درستی عمل کنیم، بسیاری از چالش‌های رفتاری و آموزشی در مقاطع بعدی کاهش خواهد یافت.

رئیس سازمان تعلیم و تربیت کودک با اشاره به نقش بانوان در این حوزه، گفت: زن محور خانواده است و خانواده پایه جامعه و تمدن. امروز بخش عمده‌ای از فعالان حوزه تعلیم و تربیت کودک را بانوان تشکیل می‌دهند و این یک ظرفیت بزرگ و ارزشمند برای کشور است؛ بنابراین اگر امروز از تمدن، فرهنگ و پیشرفت سخن می‌گوییم، باید نقش بانوان مربی و مدیر در شکل‌دهی نسل آینده را به‌درستی ببینیم و حمایت کنیم.

شیخ‌الاسلام با بیان اینکه تشخیص پیش از تجویز باید محقق شود، اظهار داشت: همان‌گونه که یک پزشک بخش عمده زمان خود را صرف تشخیص دقیق می‌کند، ما نیز باید نیاز نسل جدید و جامعه را به‌درستی بشناسیم. صرف برگزاری جلسه و صدور بخشنامه کافی نیست؛ باید بدانیم دقیقاً چه مسئله‌ای را می‌خواهیم حل کنیم. این یعنی تحول در آموزش‌وپرورش با دکور و ظواهر محقق نمی‌شود؛ بلکه باید به محتوا، کیفیت تربیت و اثربخشی برنامه‌ها توجه شود.

معاون وزیر آموزش‌وپرورش در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع بسته‌های تربیتی اشاره کرد و گفت: برای ارتقای کیفیت محتوا، فراخوان سراسری اعلام شده است و از صاحب‌نظران خواسته شده تولیدات خود را ارائه کنند. بسته‌ها پس از داوری‌های علمی و تخصصی تأیید می‌شوند و مدیران مراکز اختیار دارند از میان بسته‌های مورد تأیید، گزینه مناسب را انتخاب کنند.

وی با هشدار نسبت به استفاده از بسته‌های غیرمجاز یا خارج از چارچوب‌های مصوب، تأکید کرد: تربیت کودک عرصه آزمون و خطا یا منافع شخصی نیست. هرگونه تخطی از چارچوب‌های علمی و مصوب، در واقع آسیب به تربیت نسل آینده است. از این رو، مواجه قانونی با متخلفان یک اصل است. فراموش نکنیم پیش‌دبستانی باید به‌عنوان یک رکن اساسی در نظام تعلیم و تربیت دیده شود. هرچه این دوره تقویت شود، پایه‌های آموزش رسمی کشور مستحکم‌تر خواهد شد.

وی در پایان با قدردانی از فعالان حوزه کودک استان آذربایجان غربی اظهار کرد: آنچه امروز در این استان شاهد هستیم، حاصل تلاش‌های صادقانه مربیان، مدیران و مؤسسانی است که با وجود محدودیت‌ها، پای کار ایستاده‌اند. آینده ایران در دستان شماست؛ چراکه شما معماران ذهن و شخصیت نسل فردای این سرزمین هستید.