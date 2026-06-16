به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از توزیع نیروی برق استان بوشهر، اسداله نوذری در نشست شورای اداری شهرستان جم که با حضور فرماندار و کلیه اعضا و نمایندگان شرکت برق استان، عبدالرحیم صحراکار مدیر دفتر مدیریت مصرف و پرویز فرزین‌پور مدیر دفتر روابط‌عمومی شرکت برگزار شد، هدف از اجرای این طرح را ارتقای سطح روشنایی معابر و مدیریت بهینه مصرف انرژی عنوان کرد و افزود: استفاده از لامپ‌های LED علاوه بر افزایش بازده نوری، موجب کاهش هزینه‌های نگهداری و مصرف برق می‌شود.

نوذری تصریح کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در راستای سیاست‌های توسعه پایدار، اجرای طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی را با جدیت دنبال می‌کند.

به گفته وی، اجرای این طرح با همکاری شهرداری جم و در چارچوب طرح‌های توسعه زیرساختی انجام شده و شامل جایگزینی لامپ‌های فرسوده با تجهیزات نوین و کم مصرف است و این اقدام نقش مهمی در افزایش ایمنی عبور و مرور در ساعات شب را دارد.

مدیر برق شهرستان جم همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه این طرح در سایر شهر‌های استان خبر داد و گفت: هم‌اکنون بررسی نیاز‌های نوری سایر مناطق در دستور کار قرار گرفته تا در مراحل بعدی اجرا شود و با تداوم این روند، ضمن صرفه‌جویی در منابع انرژی، گامی مؤثر در کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و افزایش رفاه عمومی شهروندان برداشته خواهد شد.