رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا گفت: بخش قابل توجهی از مأموریت‌های عملیاتی و خدماتی پلیس راهور با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما سردار سیدتیمور حسینی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا گفت: پلیس راهور در سال‌های اخیر روند گسترده‌ای را برای هوشمندسازی فرآیند‌ها در دستور کار قرار داده و امروز نتایج این تحول در حوزه‌های مختلف از جمله کنترل رفتار‌های ترافیکی، صدور گواهینامه، شماره‌گذاری خودروها، رسیدگی به تخلفات و ارائه خدمات اجرایی قابل مشاهده است.

وی افزود: استفاده از سامانه‌های هوشمند ضمن افزایش دقت و سرعت ارائه خدمات، موجب کاهش مراجعات حضوری، صرفه‌جویی در وقت شهروندان و ارتقای شفافیت در فرآیند‌های اجرایی شده است.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به اجرای طرح رسیدگی غیرحضوری به اعتراضات جرایم رانندگی تصریح کرد: این طرح از سال گذشته راه‌اندازی شده و شهروندان برای ثبت اعتراض نسبت به قبوض جریمه، دیگر نیازی به مراجعه حضوری به واحد‌های پلیس ندارند.

وی افزود: متقاضیان می‌توانند درخواست بررسی مجدد جرایم رانندگی را به‌صورت اینترنتی ثبت کنند و تمامی مراحل رسیدگی نیز به شکل الکترونیکی انجام می‌شود.

سرهنگ تیمور حسینی توسعه خدمات هوشمند و استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی را از برنامه‌های اصلی پلیس راهور در مسیر تحقق پلیس هوشمند دانست و افزود: این اقدامات با هدف افزایش رضایتمندی شهروندان، تسهیل دسترسی به خدمات، ارتقای ایمنی و تقویت نظم ترافیکی در کشور ادامه خواهد یافت.