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فرماندار قرچک در بازدید میدانی از روند احداث بزرگترین مزرعه خورشیدی این شهرستان، این پروژه را طرحی راهبردی برای رفع ناترازی انرژی و تقویت زیرساختهای پایدار برق در جنوبشرق استان تهران توصیف کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی محمد اسلامی فرماندار شهرستان قرچک در بازدید میدانی از پروژه مزرعه خورشیدی ۵۰ مگاواتی، این طرح را یکی از پروژههای مهم زیرساختی و راهبردی شهرستان در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر دانست و بر ضرورت تسریع در اجرای مراحل باقیمانده و بهرهبرداری هرچه سریعتر آن تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت توسعه انرژیهای پاک در کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و تقویت پایداری شبکه برق، اظهار داشت: بهرهبرداری از این نیروگاه نقش مؤثری در تأمین بخشی از نیاز برق منطقه، کاهش ناترازی انرژی و حمایت از توسعه پایدار خواهد داشت و باید با هماهنگی دستگاههای مرتبط، موانع احتمالی پیشروی پروژه در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک گفت: تکمیل این پروژه علاوه بر افزایش ظرفیت تولید برق از منابع تجدیدپذیر، موجب توسعه زیرساختهای انرژی و ارتقای ظرفیتهای اقتصادی شهرستان خواهد بود.