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برگزاری امتحانات دانشجویان با توجه به شرایط خاص کشور و با اولویت قرار دادن امنیت و سلامت آنها، با رویکردی منعطف و ترکیبی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ،در پی شرایط خاص و حساس کنونی، دانشگاهها با اولویت قرار دادن امنیت و سلامت دانشجویان، همچنین با تصویب وزارت علوم امتحانات پایانترم را با رویکردی منعطف و ترکیبی برگزار خواهند کرد.
دانشگاه کوثر و دولتی بجنورد با بیش از هفت هزار ۵۰۰ دانشجو امتحانات پایان ترم را بسته به نوع رشته و مقطع تحصیلی حضوری و غیر حضوری برگزار خواهند کرد.
آزمون دانشجویان این دانشگاهها در بستر LMS برگزار میشود و از اساتید مجرب برای برطرف کردن اشکالات حین آزمون در دانشگاه و با شماره تماسهای مشخصی که در بستر شبکه مجازی به دانشجویان اطلاع رسانی خواهد شد حضور دارند.
علی رغم پیگیریهای بسیار زیاد دانشجویان دانشگاه آزاد در خصوص برگزاری آزمون، مسئولان این دانشگاه اعلام کردند هنوز هیچ ابلاغیهای به دست آنها نرسیده است.