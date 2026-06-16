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نود و چهارمین جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمایش سرزمین با بررسی نهایی «طرح راهبردی عملیاتی توسعه فضایی بخش ورزش کشور از منظر آمایش سرزمین» برگزار شد و مقرر شد این طرح پس از اعمال اصلاحات پیشنهادی اعضا، برای بررسی و تصویب به شورای عالی آمایش سرزمین ارائه شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، نود و چهارمین جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمایش سرزمین با حضور نمایندگان دستگاههای اجرایی و بخشهای تخصصی سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد. در این نشست، «طرح راهبردی عملیاتی توسعه فضایی بخش ورزش کشور از منظر آمایش سرزمین» برای طرح در جلسه آتی شورای عالی آمایش سرزمین مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
سید جعفر حسینی، رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقهای سازمان برنامه و بودجه کشور، با اشاره به سوابق بررسی این طرح اظهار داشت: این موضوع پیش از این نیز در نودمین جلسه کمیسیون تخصصی شورای عالی آمایش سرزمین مطرح شده بود و پس از دریافت نظرات دستگاههای اجرایی، استانها و برگزاری جلسات تکمیلی با نمایندگان وزارت ورزش و جوانان، اکنون مراحل نهایی خود را برای طرح در شورای عالی آمایش سرزمین طی میکند.
وی با تأکید بر رویکرد سازمان برنامه و بودجه در ایجاد اجماع میان دستگاههای ذیربط افزود: تلاش میشود تمامی بررسیهای کارشناسی و تخصصی در کمیسیون تخصصی و نشستهای مرتبط انجام شود تا موضوعات با بیشترین سطح توافق برای تصمیمگیری در شوراهای عالی مطرح شوند.
حسینی همچنین سند آمایش سرزمین را نقشه راه توسعه کشور دانست و گفت: این سند با ترسیم مسیر توسعه در افق بلندمدت، مبنای برنامهریزیهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت کشور قرار میگیرد.
رئیس امور آمایش سرزمین و توسعه منطقهای سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اصلاح عنوان این طرح تصریح کرد: با توجه به مبانی آمایش سرزمین و نظر اعضای کمیسیون و دبیرخانه شورای عالی آمایش سرزمین، عنوان اولیه «طرح آمایش سرزمینی ورزش کشور» به «طرح راهبردی عملیاتی توسعه فضایی بخش ورزش کشور از منظر آمایش سرزمین» تغییر یافته است.
در ادامه این نشست، سید مناف هاشمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش و جوانان، تصویب این سند را گامی مؤثر در ساماندهی توسعه ورزش کشور دانست و اظهار کرد: اجرای این سند میتواند از اقدامات پراکنده و غیرهماهنگ در حوزه ورزش جلوگیری کرده و به ارتقای جایگاه ورزش کشور کمک کند.
در پایان جلسه، اعضای کمیسیون دیدگاهها و پیشنهادهای خود را درباره این طرح مطرح کردند و مقرر شد پس از اعمال اصلاحات مورد نظر در کمیته تخصصی، طرح برای بررسی و تصویب به شورای عالی آمایش سرزمین ارائه شود.